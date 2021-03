Milan-United 2007, Ambrosini: “Mi emozionai nel riscaldamento perchè…”

Ambrosini ricorda Milan-Manchester United del 2007

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ambrosini ha ricordato Milan-Manchester United del 2007, partita vinta 3 a 0 dai rossoneri grazie ai gol di Kaka, Seedorf e Gilardino.

“Il primo flash che mi viene in mente? Quando siamo usciti per il riscaldamento, ‘San Siro‘ era stracolmo. Sono riuscito a godermi lo spettacolo degli spalti ed emozionarmi realmente, mettendo da parte per qualche minuto lo stress della partita. Un’alchimia speciale, anche perché continuo a pensare che il 3-2 preso all’ultimo secondo all’andata fu la miccia per fare esplodere ciò che è successo al ritorno. Senza quel gol non saremmo arrivati così carichi”.

“Perchè venne battezzata la partita perfetta? Perché ci eravamo presentati nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo vinto ogni duello, come squadra non c’è stata partita e quando a livello tecnico indovini un paio di scelte che indirizzano la partita, tutto va in discesa. E poi, il pubblico. Ragazzi, giocare a ‘San Siro‘ in quelle condizioni non è facile. Per gli altri …”. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.