Milan Under-15, Bertuzzo: “Scudetto meritato, soddisfazione per i ragazzi”

L'Under-15 del Milan si è laureata ieri Campione d’Italia battendo la Fiorentina. Le parole del tecnico rossonero Roberto Bertuzzo, ai canali ufficiali del club: "C’è tanta contentezza, come sempre. La contentezza di aver visto un gruppo crescere, la soddisfazione è soprattutto per i ragazzi che hanno fatto un bellissimo percorso. Per arrivare a vincere un titolo, in qualsiasi categoria, devono incastrarsi tante componenti e sono stati bravi soprattutto nell’ultimo periodo dove abbiamo affrontato squadre molto forti come Roma e Fiorentina. Lo abbiamo meritato".