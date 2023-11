Milan-Udinese, Perez: “Continuiamo a lavorare così! Su Rafael Leao…”

Le parole di Nehuen Perez su Milan-Udinese

"Non c'era partita migliore per mettere a referto la prima vittoria. Siamo contentissimi per il risultato che mancava da tanto. La prestazione è stata ottima da parte di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare così, con questo atteggiamento. Le prestazioni buone le abbiamo fatte, solo che questo risultato non arrivava. È grazie ai miei compagni se il mio ruolo è più facile. Davanti Lazar Samardzic mi ha dato una mano, anche Walace. Abbiamo fermato Rafael Leao insieme".