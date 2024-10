Maduka Okoye, portiere bianconero, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine di Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'estremo difensore nigeriano ha ammesso come l'intenzione della squadra fosse, ovviamente, quella di vincere il match. Non solo, perché allo stesso tempo si è detto contento di aver giocato in un palcoscenico tanto importante e di aver aiutato la squadra. Dall'incontro ha tratto diversi insegnamenti e ha poi ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della sfida. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.