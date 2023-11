Milan-Udinese, Matri: “I rossoneri si sono affidati troppo a Leao”

"C'è tanta bravura nella partita dell'Udinese, il Milan non ha trovato la via giusta e si è affidato troppo a Leao, ma solo con tantissimi cross e tra l’altro non sfruttati. Il mercato dei rossoneri è stato indicato come uno dei migliori a settembre dopo le prime gare, anche perché non tutti conoscevamo i giocatori presi".