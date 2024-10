Milan-Udinese, Leao fuori. Stramaccioni: “Turnover? Dipende da una cosa”

Stramaccioni, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese. Ecco le sue parole su Rafael Leao

Stramaccioni , ex allenatore e ora opinionista, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese , partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sull'assenza di Leao , che è rimasto in panchina.

"Se sarà protagonista nelle prossime partita sarà turnover, altrimenti qualcos'altro. Fonseca ha messo Abraham e Loftus-Cheek anche per come è andata la partita. Vedremo se troverà continuità. Okafor ha fatto una grande partita, anche Fonseca l'ha detto, ha fatto fatica a toglierlo. Tu giri pagina, il Bruges è dietro l'angolo. Sono sicuro che sarebbe entrato in 11 contro 11". LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, Fonseca: le sue parole dopo la vittoria rossonera