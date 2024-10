A pochi minuti dall’inizio di Milan-Udinese, Andrea Stramaccioni ha commentato le decisioni di Paulo Fonseca in diretta su DAZN

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Udinese, Andrea Stramaccioni ha commentato le decisioni di Paulo Fonseca in diretta su DAZN. Secondo l’ex allenatore, le scelte del tecnico rossonero inviano un messaggio chiaro: "Fonseca dimostra di non guardare in faccia a nessuno. Si pone al centro dell’attenzione, assume il ruolo di uomo forte e si fa carico della responsabilità, puntando sul gruppo."