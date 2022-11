Milan U16, prima sconfitta. Baldo: “Ci può servire un bagno d’umiltà”

Prima sconfitta in campionato dopo un percorso senza ostacoli per il Milan Under 16. Ecco il commento dell'allenatore Simone Baldo

"La prima sconfitta in campionato dell'U16 rossonera è arrivata proprio nella partita più sentita, il Derby. Al PUMA House of Football, sabato scorso, i nostri 2007 si sono arresi per 3-1 al termine di una partita molto più equilibrata di quanto abbia detto il punteggio. Alla 7ª giornata i rossoneri arrivavano a punteggio pieno e a +8 sui rivali cittadini, che comunque restano ben distanziati in classifica anche dopo lo scontro diretto del weekend.