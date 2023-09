Milan, Trevisani: “Krunic è un giocatore normale. Non fa la differenza”

Su Chukwueze: "Il Milan è corto in mezzo, ma ha Giroud, Okafor, Jovic, Leao, Pulisic, Chukwueze… ci sono tanti giocatori, poi dipende quanti me ne piacciono di questi. Quali mi piacciono? Mi piace tanto Giroud, mi piace tanto Leao… Al terzo posto forse metto Jovic, pensate. Non è una punta ma per come gioca il Milan può avere una sua utilità, più di Okafor come centravanti. Ammesso che nessuno dei due è un vero e proprio centravanti, ma di sicuro Jovic lo è più di Okafor. Okafor a me piace tantissimo, ma nel 4-3-3, se il titolare è Leao, è come un terzo palo: non serve. Chukwueze per me non è bocciato il giocatore in sé ma l’acquisto a 27 milioni di euro, che sono stati presi e bruciati dal signor algoritmo, che ha azzeccato alcune cose, Reijnders su tutti, ma ne ha sbagliate altre, Chukwueze su tutti. Lo vedremo, ci sarà tempo per bocciarlo, ma non ho dubbi. Per me Chukwueze è molto meno di Pulisic, e Pulisic già è uno, e lo avete visto in queste prime 6 partite, che tre le gioca con te e tre le gioca con gli altri. Poi le tre che fa con te le vinci, le tre che fa con gli altri fai fatica. Vice-Krunic? Quando Pioli ci incontrò a Milanello per parlare di tattica, ci confermò che il Milan stava costruendo Adli per giocare in quel ruolo. Quindi ora gioca Adli? Per me mai nella vita. Per me giocano Reijnders, Musah e Loftus-Cheek".