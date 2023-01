Milan, Trevisani: “I rossoneri sono una fotografia sbiadita”

Il Milan non sta vivendo un grande periodo: la sconfitta contro l' Inter in Supercoppa è la "ciliegina" sopra un 2023, per ora, molto amaro. I rossoneri dovranno riprendersi subito, anche perché, la stagione è ancora molto lunga.

"Il Milan deve tornare quello che era, quello di oggi è una fotografia sbiadita che non gioca bene a pallone, non lotta. Il Milan ha avuto tante idee, ora quel Milan lo abbiamo perso, oggi per entrare in campo e giocare la sua partita deve prendere gol. Io la contestazione su Pioli non la comprendo. Ha creato una squadra fantastica, tornato in Champions, vinto un campionato da sfavorito e lo contestiamo per 10 giorni brutti? Ma non scherziamo".