Milan, Totti: “Dybala poteva andare alla Roma, ma andrà altrove”

Al momento Paulo Dybala, argentino classe 1993, è svincolato e il Milan è tra le squadre che si dice siano sulle sue tracce, anche se Francesco Totti svela un clamoroso retroscena. A noi non risulta ci siano particolari contatti in corso, ma non è da escludere che se Dybala dovesse abbassare le pretese possa ricontattare il Milan e offrirsi nuovamente. Intanto di lui ha parlato Totti, leggenda della Roma, che ha confessato come l'ipotesi Dybala in giallorosso fosse possibile, ma è naufragata. Ecco le sue dichiarazioni: "Lui in giallorosso era possibile, molto, poi sono successe altre cose ed è svanito. Ora andrà altrove, non so dove. Io ci speravo venisse alla Roma, c'è stata una chiacchierata dove non so cosa si siano detti".