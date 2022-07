Calciomercato Milan – Messias è ancora incerto del futuro | PM News

Domani al raduno Messias non ci sarà perché ancora non è stato riscattato. L'accordo, che sembrava raggiunto, non c'è per ora.

Stefano Bressi

Il futuro di Messias non è così certo come sembrava qualche giorno fa, con il Milan che pareva avesse raggiunto un accordo per riscattarlo in questo calciomercato. Arrivato la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha totalizzato 32 presenze e 6 gol, ma con prestazioni fatte di alti e bassi. I rossoneri sembravano comunque intenzionati a riscattarlo, magari con uno sconto, ma finora così non è stato.

Messias, sembrava fatta ma...

Pochi giorni fa, infatti, si è diffusa la notizia secondo cui Messias sarebbe stato riscattato dal Milan e che l'accordo fosse stato effettivamente raggiunto per 4,5 milioni. A oggi, però, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, le parti stanno ancora parlando. Infatti il Milan ha annunciato gli altri riscatti e non quello del brasiliano classe 1991. Le possibilità, dunque, sono due: o il Milan ha cambiato idea, magari in virtù di più libertà per Paolo Maldini sul mercato, oppure l'accordo non era effettivamente stato raggiunto.

Messias, l'ipotesi più probabile

L'ipotesi che più è probabile è la prima. Infatti il Milan aveva un accordo per Messias, ma al momento sta aspettando prima di concludere l'affare. Ve l'avevamo detto in anteprima il 10 giugno, come si può leggere nel tweet seguente e come potete ascoltare nel video in alto.