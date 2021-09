Milan, Tosto: “Ibra, Messias e i rinnovi: c’è qualcosa che non mi torna”

L'ex calciatore Vittorio Tosto ha criticato la gestione di Paolo Maldini su diversi giocatori del Milan. Queste le sue dichiarazioni

Vittorio Tosto, ex calciatore ora dirigente, ha criticato la gestione di Paolo Maldini su diversi giocatori del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Non ho capito il rinnovo di Ibrahimovic prima di rinnovare Donnarumma, con lo stesso procuratore come regista. Non ho capito la gestione di Calhanoglu, partito a parametro zero. Non ho capito l'acquisto di Messias con un valore sul bilancio di altri 10 milioni, una scommessa la fai con un giovane che costa poco. Il mio modo di vedere calcio a livello imprenditoriale è completamente diverso. Forse ho una mentalità povera e ragiono da povero, Maldini ha invece una mentalità ricca e ragiona da ricco. Ho molti, molti dubbi sul rinnovo di Kessie". Intanto Clarence Seedorf esalta il Milan. Ecco cosa ha detto.