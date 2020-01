Milan-Torino, Romagnoli: “Siamo stati bravi a crederci”

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ al termine del match Milan-Torino dei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Romagnoli: “È stato molto importante il risultato, per come è arrivato anche. Sembravamo nel dominio del gioco, abbiamo preso il gol dell’1-2, ma siamo stati bravi a crederci ed a rimontare. Stiamo bene fisicamente: quando vinci poi, vai molto su di giri. Dobbiamo continuare a lavorare, ora c’è il Verona domenica. La doppia semifinale contro la Juventus? Sarà una bella sfida, ma abbiamo altre due partite davanti prima di arrivare al confronto: pensiamo partita dopo partita”. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ alla fine della partita, continua a leggere >>>

