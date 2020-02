Milan-Torino, Longo: “Siamo stati sempre aggrappati alla partita”

NEWS TORINO – Moreno Longo, tecnico granata, ha commentato ai microfoni di ‘Torino Channel‘ la sconfitta dei suoi ragazzi in Milan-Torino a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Longo:

“Sarò soddisfatto della prestazione solo quando arriveranno i punti. Non dobbiamo accontentarci di quello che di buono abbiamo fatto vedere, come l’approccio e la mentalità. Siamo stati sempre aggrappati alla partita, abbiamo provato sempre a riprendere il match. Sono contento di questo, ma non dobbiamo accontentarci di nulla. Dobbiamo continuare a lavorare e a spingere perché vedo segnali di miglioramento. Questa deve essere la base per venire fuori da questa situazione”.

Per le dichiarazioni, invece, rilasciate dall'esterno argentino Cristian Ansaldi in zona mista allo stadio di 'San Siro', continua a leggere >>>

