Milan-Torino, Laxalt: “Dobbiamo dare tutto per passare il turno”

NEWS TORINO – Diego Laxalt, difensore granata, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ prima del match Milan-Torino di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Laxalt: “Questa partita può essere molto importante per noi, ci crediamo. Oggi dobbiamo fare una grande gara e dimenticare quello che è successo sabato: noi non siamo quella squadra. Dobbiamo dare tutto per passare il turno, è un obiettivo importante. Dobbiamo cancellare la sconfitta con l’Atalanta e pensare a oggi, possiamo fare bene. Dobbiamo dare il tutto per tutto”. Per le formazioni ufficiali del match di ‘San Siro‘ tra rossoneri e granata, continua a leggere >>>

