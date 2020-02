Milan-Torino, Gabbia: “Ibrahimovic fuoriclasse: ti stimola e ti aiuta”

NEWS MILAN – Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al termine di Milan-Torino, gara in cui ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A. Queste le dichiarazioni di Gabbia ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘: “E’ un fuoriclasse. Ti stimola, ti aiuta, è un campione dentro e fuori dal campo. Cercherò sicuramente di guardarlo ogni secondo per imparare qualche trucchetto”. Queste, invece, le condizioni dei difensori del Milan infortunati, il danese Simon Kjaer e l’argentino Mateo Musacchio: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android