Milan-Torino, Dida: “Donnarumma un campione. Bryant, che tragedia”

NEWS MILAN – Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Milan-Torino di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Dida:

Sul suo passato rossonero: “E’ sempre un emozione grande tornare qui, sono un vero tifoso rossonero e sono contentissimo di essere allo stadio”.

Su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma: “Sta facendo molto bene, in questi ultimi anni è cresciuto molto anche quando ha sbagliato. Ha una grande qualità, è molto concentrato e si vede che sta facendo tanto per crescere. I risultati poi sono quelli di fare grandi parate e grandi partite. Sono molto contento per lui e sono sempre stato fiducioso”.

Sulla morte di Kobe Bryant: “E’ stata una tragedia, sono andato a vedere una sua partita pochi anni fa ed è stata una grande emozioni. Mi dispiace tanto per quello che è successo”.

Per le formazioni ufficiali del match di ‘San Siro‘ tra rossoneri e granata, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android