Milan, Torchia: “Ibrahimovic in rossonero? Per me non farebbe male”

"Tante volte vedendo Ibrahimovic dà l'idea che questa personalità prorompente sia anche un ingombro, che possa essere meno accomodante. Io non lo conosco, ma vedo tante interviste anche adesso che ha smesso, nelle quali si mostra molto intelligente. Sa quando parlare, quando dare la spinta giusta a qualcuno. Non mi voglio sbagliare, ma non credo sia così ruvido come tutti pensano. Ha una qualità importante, ovvero dice ciò che pensa. Per me non farebbe male al Milan".