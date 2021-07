Milan, Tonali: “Senza volontà era difficile questo trasferimento” | News

Sandro Tonali, neo centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto il giocatore

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole di Tonali: "Senza volontà era veramente difficile questo trasferimento, sono felice per me e il Milan e per le persone che hanno fatto sì che andasse tutto a buon fine. È finita per il meglio".