Milan, Tonali: “Ora ho imparato a giocare con i grandi del calcio”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è intervenuto sui canali ufficiali della Nazionale italiana. Ecco cosa ha detto

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Nazionale Italiana. Ecco cosa ha detto: "Avevo 5 anni quando ho iniziato a giocare nell’oratorio del mio paese. È durata poco quell’esperienza in oratorio perché ho passato un anno insieme a mio fratello, dove sono andato poi nella Lombardia È stato davvero veloce il passaggio dal mio paese a Milano. Le giovanili? Mi hanno aiutato molto a crescere, soprattutto quando ho iniziato a giocare nel Brescia in Serie B. È stata una grossa mano a livello internazionale per me stesso e per il Brescia. Ora ho imparato a giocare con i grandi del calcio". Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.