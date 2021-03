Milan, Tonali: “Kjaer e Kessié due esempi. Pioli? E’ una persona vera” | News

Milan, Tonali: “La squadra è con Pioli”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha parlato dei suoi compagni di squadra e di Stefano Pioli. “Loro due sono esempi. Non per noi giovani, ma per tutta la squadra, anche per Ibrahimovic e Pioli. Kjaer è il più professionista della squadra, l’altro è la nostra colonna che non molla mai ed è sempre presente. Loro sono i due nostri grandi esempi e danno una grande carica a noi e ai tifosi. Sicuramente il mister mi sta aiutando molto negli allenamenti e anche nei momenti extra calcio. Mi sta dando davvero tanto, sia dentro e sia fuori dal campo perchè è una vera persona. Siamo sempre con lui”.

Infine una considerazione anche sulla gara di domenica sera tra Milan e Napoli. “Non vediamo l’ora di giocare queste partite e di rifare grandi prestazioni come quella di Manchester”. Leggi l’intervista completa dell’ex Brescia.