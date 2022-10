Milan, Tonali: “Obiettivo? Confermare quanto fatto l’anno scorso”

Sul derby Inter-Milan 1-2 del 5 febbraio come spartiacque della stagione scorsa : “Dopo il derby di ritorno abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto semplice”.

Su come tutto sia stato vissuto con 'ansia' sui social dai tifosi: "E invece per noi calciatori è stato tutto più facile, anche se sapevamo che dovevamo vincerle tutte. Ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi, e perciò in campo le cose sono state molto semplici".