Milan, Tonali fa mea culpa: “Mi è mancata la costanza, ma non voglio alibi”

Sandro Tonali, da oggi nuovamente centrocampista del Milan, ha parlato del suo rendimento e della squadra nella scorsa stagione

Sandro Tonali, da oggi nuovamente centrocampista del Milan, ha parlato del suo rendimento e della squadra nella scorsa stagione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Una cosa delle cose che mi è mancata è la costanza, così come a tutta la squadra. È la cosa più difficile nel calcio. Siamo partiti fortissimo, poi abbiamo rallentato e poi siamo tornati a spingere forte. Non c’è più tempo di aspettare o di avere qualche alibi per questa stagione. Siamo e sono pronto". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco