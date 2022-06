Milan, Tonali: “Ogni anno facciamo il massimo per far felici i tifosi”

"Sta durando tutto un tempo un po’ più lungo del previsto, perché a questa gente non ha fatto bene stare senza trofei per 11 anni . Stare senza Scudetto fa ancora più male a una squadra così importante”.

“Ogni anno facciamo il massimo per far felice la nostra gente. Ci sono centinaia di migliaia di persone, è veramente una cosa indescrivibile. Ci devi essere e la devi vivere un’emozione così in una giornata come oggi. Sono giornate che puoi contare sulle dita delle mani". Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>