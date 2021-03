Milan, Tonali: “Devi sacrificarti per un compagno, noi siamo un gruppo” | News

Milan, Tonali: “Stiamo dimostrando di essere un gruppo vero”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha parlato della partita contro il Manchester United e dell’unione all’interno della squadra rossonera. “Diciamo che non si può che entrare con cattiveria e grinta contro la squadra inglese in una partita del genere e in un momento del genere. Stavamo perdendo 1-0, quindi era il minimo entrare così. Ti viene naturale, te lo portano i compagni che stanno giocando da 70 minuti. Noi sappiamo come siamo fatti e di cosa siamo fatti. Più di in ogni singolo, conta lavorare insieme. Qualsiasi compagno nei novanta minuti deve essere il tuo migliore amico. Devi sacrificarti per lui. Deve essere un gruppo e noi lo siamo. Lo stiamo dimostrando in questi momento di difficoltà”. Leggi l’intervista completa dell’ex Brescia.