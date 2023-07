Milan, Tomori: “In squadra ci sono diversi leader, siamo una famiglia”

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il difensore del Milan , Fikayo Tomori , ha parlato in vista dell'amichevole contro la Juventus . Il giocatore inglese ha risposto ad una domanda riguardo sul proprio ruolo nello spogliatoio: "Quando sono arrivato c’erano tantissimi giocatori giovani e ci hanno aiutato, ora voglio fare la stessa cosa con i nuovi. Anche per quanto riguarda la lingua. Mi piace questo ruolo, mi fa piacere aiutare i nuovi ad ambientarsi, voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra".

Infine, Tomori ha concluso con un pensiero sui leader della squadra: "Abbiamo persone come Calabria, Theo, Giroud, Maignan che ha la testa sempre concentrata sulla partita, ci sono diversi leader siamo una grande famiglia. Tanti leader in modo diverso, anche io lo sono per la mia posizione in campo".