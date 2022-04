Milan, Tomori: “Gli attaccanti più difficili da affrontare sono Salah e Firmino”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha risposto a delle domande inviate dai tifosi rossoneri tramite l'applicazione di 'Socios'

Sui tre valori fondamentali della vita secondo Tomori: "Per me numero uno è la famiglia perché è sempre con me, sempre dice la verità. Secondo, per me, la mentalità. Il terzo è lo sport".