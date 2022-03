Milan, Tomori: “Che giocatore Kalulu! Qui è come stare in famiglia”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato della prossima partita di Serie A contro il Bologna, di Pierre Kalulu e non solo

Sul momento del Milan : “Come squadra sappiamo che questa stagione è importante, perché siamo in una posizione molto buona. Dobbiamo alzare il livello per fare qualcosa di eccezionale. Siamo tranquilli ma anche carichi”.

Sul razzismo a Cagliari: “Dopo la partita eravamo felici, eravamo contenti per il risultato ma abbiamo sentito delle cose. Tutta la squadra e lo staff ci ha dato supporto. Anche il club, sui social media, ci ha supportati: è come una famiglia. Ho parlato con Maignan, quando c’è una famiglia così è più facile alzare la testa. Quando sono arrivato qua ero eccitato di giocare per il Milan, tutti i compagni, lo staff, il mister, Maldini, Massara, Gazidis… Tutto mi ha fatto sentire a casa, come in Inghilterra. Sono qui da un anno e due mesi, ma sembra molto di più. Sono felice qua, sono molto contento”.