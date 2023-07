Milan, Tomori: “Contro la Juventus sperimenteremo qualcosa di nuovo”

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato in vista dell'amichevole contro la Juventus

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il difensore del Milan , Fikayo Tomori , ha parlato in vista dell'amichevole contro la Juventus . Il giocatore inglese ha spiegato che contro i bianconeri potrebbero provare qualcosa di nuovo dal punta di vista tattico: "Proveremo qualcosa di nuovo, sperimenteremo qualcosa di diverso anche dal punto di vista tattico. Vogliamo vincere che sia amichevole e non, dimostrando chi siamo, dobbiamo essere forti, sarà una partita tosta".

Infine, Tomori ha concluso parlando dei suoi gol contro la Juventus: "La Juve è sempre in alto in classifica, negli anni che sono stato qui abbiamo giocato bene e ho segnato due gol. Domani spero di farlo ancora. Spero di potergli segnare ancora".