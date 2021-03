Milan, Tomori: “Ibrahimovic non è intimidatorio. Lui ci motiva” | News

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata nella giornata di oggi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai colleghi del Times. Tomori si è soffermato a parlare di Zlatan Ibrahimovic: "Anche quando non gioca entra negli spogliatoi e parla come se stesse iniziando la partita. Si sta motivando e quella motivazione coinvolge la squadra. Quando è vicino, senti la sua presenza: non è intimidatorio o scoraggiante, tutti vogliono aumentare il loro livello, tu vuoi raggiungere quel livello e soddisfare le sue aspettative".