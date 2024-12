Tomori: “Ibrahimovic? È la persona più esigente che abbia mai incontrato”

"Quello che vedi nei media, potresti non vederlo tutti i giorni, ma è davvero lui. Non è una recita. È la persona più esigente che abbia mai incontrato nella vita. Tutto doveva essere perfetto. Lui diceva 'se vuoi che tiri, passami la palla ai piedi, così non devo allungarmi'. Anche in allenamento lo sentivi sempre. Quando sono arrivato al Milan per la prima volta, c'era il Covid, quindi non c'era nessuno allo stadio e lo si sentiva tutto il tempo. E un professionista di alto livello, un giocatore di alto livello e non ho mai sentito un giocatore colpire una palla come lui". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: "Rimasi scioccato parlando con Maldini. Ibrahimovic esigente"