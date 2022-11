Milan, Tomori: “Ibrahimovic è una macchina. Enorme rispetto per lui”

Fikayo Tomori , difensore rossonero, non fa distinzioni quando si parla di rapporti umani all'interno della squadra. Il Milan è una famiglia. Menzione speciale per Zlatan Ibrahimovic , definito 'una macchina e ottimo professionista'. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'StarCasinòSport'.

Con quale compagno hai legato di più?

"Con tutti: il Milan è una famiglia! Ibrahimovic è una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me". Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?