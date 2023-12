Milan, Tomori: “Dobbiamo dare tutto per vincere l’Europa League. Theo…”

Il palo preso nel recupero... “I miei due gol, contro Frosinone e Cagliari, sono stati facili da segnare. Anche a Newcastle volevo far gol, ma ho voluto essere troppo preciso”.

Il ruolo e la maturità: “Mi sento bene in campo per come sto giocando. Gioco al centro della difesa, devo parlare molto e caricare la squadra: è quello che sto facendo”.

L'intesa con Theo: “Ora c’è Theo di fianco a me, ci troviamo bene sul campo. Con il rapporto che abbiamo non dobbiamo parlare molto, sappiamo bene quali sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche sul campo”.

L'Europa League come obiettivo: “Adesso siamo in Europa League e dobbiamo dare tutto per vincerla. Se giochiamo tutte le partite come abbiamo fatto nel secondo tempo contro il Newcastle sono sicuro che possiamo fare meglio in questa competizione”.

La sfida di domenica contro il Monza: “Dopo la partita col Newcastle dobbiamo usare questa fiducia e questo feeling che abbiamo nella prossima partita. Abbiamo giocato col Monza nel pre campionato, sono bravi a muovere la palla. Cercheremo di vincere perché il campionato è ancora lungo. Siamo indietro di 9 punti, ma se ci concentriamo solo su noi stessi può succedere qualsiasi cosa”. LEGGI ANCHE: "Conte al Milan? Sì, ma a condizione che...": la rivelazione a sorpresa >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.