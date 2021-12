Milan, Tomori: “E’ arrivato il momento di battere il Liverpool” | News

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sky Sport alla vigilia della partita tra Milan e Liverpool

Sulla gara : Sarà una partita intensa, ci sarà uno stadio pronto a sostenerci, sappiamo che sarà una partita importante. Rispettiamo il Liverpool, abbiamo visto negli ultimi anni il modo in cui gioca, è una squadra aggressiva che arriva spesso al cross e ha un grande possesso palla, segnano molto, quindi sappiamo che sarà difficile ma sappiamo che dobbiamo dimostrare personalità, dimostrare che vogliamo vincere e sono sicuro che domani mettere in campo tutto questo, speriamo sia una buona partita per noi. Se vinciamo abbiamo una possibilità di qualificarci, credo che nella partita d’andata siamo stati un po' sfortunati a livello di risultato, perché abbiamo giocato bene, ma ci è mancato il risultato, ma ora sappiamo che possiamo qualificarci e dobbiamo andare in campo credendoci".

Su Kjaer: "Simon rappresenta una parte importante della nostra squadra. Dentro e fuori dal campo ha una forte personalità, è un leader e ha fatto vedere quanto è importante in questa stagione ed è dura per noi perdere un giocatore come lui, ma è arrivato il momento in cui dobbiamo compattarci come squadra, giocare per lui, vincere, passare il turno e disputare una buona stagione per lui. Da parte mia, quando gioco, quando parlo o ovunque mi trovi cerco di dare il mio meglio alla squadra come leader, ma credo che ogni singolo giocatore della squadra ora debba dare qualcosa di più. E per noi è arrivato il momento di battere il Liverpool. Daremo tutto". Stefano Pioli e Fikayo Tomori hanno parlato alla vigilia di Milan-Liverpool: le dichiarazioni