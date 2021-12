Conferenza Milan-Liverpool, le parole di Pioli e Tomori | LIVE NEWS

Stefano Pioli e Fikayo Tomori presentano, in conferenza a Milanello, la partita Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League

Con quale spirito si affronta: "Vogliamo vincere. È una partita importante. Sappiamo di avere possibilità. La mentalità non è di non avere niente da perdere, ma vincente".

Se si sente leader e come si può battere il Liverpool: "Non sarà facile domani. Il calcio inglese è di alta qualità. Hanno avuto ottimi risultati ultimamente. Però possiamo dargli filo da torcere. Il calcio inglese è duro e loro sono forti, ma noi non siamo da meno".

Se si sente pronto per guidare la difesa, vista l'assenza di Kjaer: "L'ho detto anche prima. Kjaer è una pietra miliare e non vede l'ora di tornare. Sarà difficile questa fase, ma non c'è una personalità che gestisce un reparto. Noi giochiamo di squadra. Sicuramente la personalità ce l'abbiamo per riuscire a sopperire".

La differenza tra la vigilia di oggi e quella dell'andata: "Sicuramente come squadra siamo cresciuti tantissimo e in breve tempo. All'andata per molti era la prima di Champions per molti, immaginate cosa può voler dire... Siamo cresciuti tanto in cinque partite e l'ultima vittoria è importante. Dovremo tenerli buoni, ma anche fare il nostro gioco".

Come hanno preparato difensivamente il match: "Ha una storia d'attacco incredibile. In altre stagioni hanno fatto 100 gol in Premier. Non è facile. Non sta alle qualità individuali contrastarli, ma allo spirito di gruppo".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, parleranno il tecnico Stefano Pioli ed il difensore Fikayo Tomori per presentare Milan-Liverpool. La sfida, in programma domani sera a 'San Siro', sarà valida per la 6^ ed ultima giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Vincendo, il Diavolo potrebbe avere ancora qualche chance di approdare agli ottavi di finale del torneo. Restate con noi per il live testuale delle dichiarazioni di Pioli e Tomori in conferenza stampa. Vice Theo, colpo di mercato del Milan in casa United? Le ultime >>>