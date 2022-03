Milan, Tomori: “Felici a Cagliari, poi abbiamo sentito delle cose…”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha raccontato i presunti insulti giunti dai tifosi del Cagliari al fischio finale della partita di Serie A

"Dopo la partita eravamo felici, eravamo contenti per il risultato ma abbiamo sentito delle cose. Tutta la squadra e lo staff ci ha dato supporto. Anche il club, sui social media, ci ha supportati: è come una famiglia. Ho parlato con Maignan, quando c'è una famiglia così è più facile alzare la testa. Quando sono arrivato qua ero eccitato di giocare per il Milan, tutti i compagni, lo staff, il mister, Maldini, Massara, Gazidis… Tutto mi ha fatto sentire a casa, come in Inghilterra. Sono qui da un anno e due mesi, ma sembra molto di più. Sono felice qua, sono molto contento".