Milan, Tommaso Mancini: “Ho avuto poco tempo per decidere”

"Ho avuto poco tempo per decidere perché fino a metà luglio sono stato impegnato con la Nazionale, abbiamo avuto un torneo. Poi ho avuto quei 5 giorni di vacanza in cui mi sono rilassato di più, ho pensato. Ci sono state delle grandissime opportunità ma non abbiamo mai scelto niente: la mia scelta è arrivata quando ho deciso di voler andare alla Juve. L'ho detto a mio papà, alla mia famiglia e ho scelto la Juventus. Ho avuto la fortuna di visitare tante squadre: reputo che la Juve sia la società con le strutture e con un percorso, grazie anche alla Next Gen, che mi possa far crescere più di tutte".