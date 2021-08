Milan, Tito Rocco: “Mi piace Pioli, tratta i giocatori come una famiglia”

Tito Rocco ha parlato del grande lavoro di Stefano Pioli al Milan, ma non solo: ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport

Parlando di allenatori, Tito Rocco ha voluto sottolineare la bontà del lavoro di Stefano Pioli: è anche grazie al suo grande contributo se il Milan è in netta crescita. Ecco le parole di Rocco: "A me piace come si comporta Pioli dentro e fuori dal campo. Al di là della bravura tecnica che non si discute, è molto bravo a tenere compatto il gruppo, trattando i giocatori come una famiglia. Anche mio papà riusciva a creare questo legame con i calciatori".