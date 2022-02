Milan, T. Weah: “Potevo giocare nelle giovanili, ma magari arriverò lo stesso”

Timothy Weah, figlio di George, ha parlato della possibilità di giocare nelle giovanili del Milan, ma non chiude la porta ai rossoneri

Sul giocare un giorno nel Milan: "Naturalmente sono focalizzato sul Lille, ma è sempre stata una mia ambizione giocare un giorno in un grande campionato come la Serie A e in particolare in un grande club come il Milan, che in fondo fa un po’ parte della storia della mia famiglia".