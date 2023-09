Milan, l’ex obiettivo Tielemans: “Ho scelto l’Aston Villa per giocare, ma…”

L'ex obiettivo del Milan Youri Tielemans ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla scelta di trasferirsi all'Aston Villa

Youri Tielemans , nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercatpo, è stato uno dei primi obiettivi del Milan per rinforzare il centrocampo. Poi, però, ha scelto l' Aston Villa , anche se ancora non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Unai Emery . Lo stesso giocatore belga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DH', parlando proprio del poco minutaggio trovato fino a questo momento. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Youri Tielemans sulla scelta dell'Aston Villa

"Ho detto a Emery che ero venuto all'Aston Villa per giocare. Mi capisce, ma al momento preferisce giocare con i due centrocampisti della scorsa stagione. Mi ha detto che presto ci saranno un susseguirsi di partite e avrò più spazio per giocare".