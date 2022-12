Milan, Thiaw: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato”

Dopo la partita vinta dal Liverpool per 4-1 sul Milan, ha parlato il difensore rossonero, Malick Thiaw. Anche parole per Sinisa

Sul Liverpool: "Non siamo affatto soddisfatti del risultato, che è troppo pesante. Il gol che abbiamo preso erano evitabili. Ma non è tutto da buttare, abbiamo fatto vedere buone cose a tratti. Dobbimao migliorare in tutto, anche le cose che abbiamo fatto bene".

Sul Milan: "Un grande club, sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che gioco. Do sempre tutto per i miei compagni che sono eccezionali in campo e fuori. Sono molto gentili e ottimi giocatori, che mi aiutano tanto a migliorare, dentro e fuori dal campo".