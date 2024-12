Il suo primo ricordo di Milanello: "Il mio primo giorno qui. Mi ricordo che sono sceso dalla macchina, c’era Pato che mi aspettava. Siamo entrati nello spogliatoio e mi ha fatto vedere Seedorf, Maldini… Per me è stata una giornata indimenticabile. Quando sono entrato qua ho pensato subito a questo".

Il rapporto con Ibra: "Abbiamo giocato insieme a Parigi, qui al Milan. C'è grande amicizia, voglio tanto bene a lui e alla sua famiglia. Sono molto contento di tornare qua dopo 12 anni e di ritrovare amici che mi porterò per la vita. Non mi sono mai dimenticato di questo club, tutto quello che hanno fatto per me i tifosi… Domani alla partita sarà un ambiente diverso per me".