Theo al Gran Galà: “Volevamo vincere lo scudetto, abbiamo lavorato tanto”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha ricevuto il premio per il gol più bello della scorsa stagione. Una rete fantastica quella contro l'Atalanta in coast to coast che è ancora davanti agli occhi dei tifosi rossoneri. Intercettato dai microfoni di 'Milan TV', al Gran Galà del Calcio AIC 2022, il numero 19 ha parlato anche dello scudetto.