Rinnovo Leao: non il papà, si presenta il suo avvocato. La ricostruzione | PM

Una giornata turbolenta, sorprendente, ma non decisiva. C'era grande attesa per l'arrivo a Casa Milan del papà di Rafael Leao per discutere del rinnovo del calciatore portoghese. Un incontro che era previsto nel primo pomeriggio ma che, effettivamente, non è mai andato in scena. Sono state molte le indiscrezioni circolate nel tardo pomeriggio su un appuntamento saltato per chissà quale motivo ma, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, le cose sono andate diversamente.