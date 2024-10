Orlando: “Theo Hernandez? Importante per il Milan, ma non è un esempio”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan e dell'assenza delle bandiere nel calcio moderno: "E' cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Roma-Inter e Juve-Lazio? Sono due belle partite, Juve con tante assenze ma una rosa che può sopperire a questo. Arriva una Lazio che ha equilibrio. Serve la migliore Juve se vuole portare a casa punti. La Lazio mi diverte tanto. La Roma credo che viva questo momento con poca serenità. L'Inter ha una grande chance. Quando giochi all'Olimpico con una tifoseria non schierata come prima è una chance da sfruttare. Credo che sia una partita più decisiva per la Juve".