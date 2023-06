Milan, Teocoli: “Berlusconi pazzo di ‘Mai dire gol’. Volevo imitarlo, ma…”

Le parole di Teo Teocoli su Silvio Berlusconi

Sul primo incontro:“La prima volta che l’ho incontrato, con Boldi, fu nella sua villa di Milano in via Rovani, ci propose di entrare nella sua famiglia televisiva. Ci ritrovammo qualche giorno dopo a villa San Martino, ad Arcore: eravamo io, Boldi, Gaspare, Zuzzurro e l’impresario Marangoni. Gli piacevano i nostri sketch, aveva capito che la gente ci voleva bene, ci propose subito 600 milioni di lire, io rilanciai a un miliardo e lui accettò. Ma per fare cosa? Un talk show prima e dopo Maurizio Costanzo: non era nelle mie corde. “Noi siamo come Stanlio e Ollio – obiettai – non siamo tagliati per un programma del genere, di Costanzo non mi interessa nulla”. Fatto sta che Boldi, Zuzzurro e Gaspare andarono a Mediaset, io tornai ad Antenna 3 con Giorgio Faletti e il mio amico Armando Celso, detto Ossario. In quel periodo molti artisti entrarono alla Fininvest, perfino Pippo Baudo, io venni chiamato cinque anni dopo il nostro colloquio, Berlusconi mi aveva capito e, nonostante il mio approccio un po’ rude, mi voleva. Accettai. Il programma comico era Emilio, anno 1989, inventai il tifoso rossonero Peo Pericoli. Per la verità, invece di Emilio, volevamo chiamarlo Silvio, ma non ci avevano dato il permesso”.