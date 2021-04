Milan, Tecca: “Vlahovic farebbe comodo, ha grandi prospettive”

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato delle qualità di Dusan Vlahovic. Ecco perché può far comodo al Milan

Dopo qualche stagione di adattamento vista sua giovane età, Dusan Vlahovic sembra ormai pronto a spiccare definitivamente il volo. L'attaccante serbo ha infatti attirato l'interesse di diversi club in giro per l'Europa, Milan compreso, che potrebbe farlo crescere all'ombra dell'idolo Zlatan Ibrahimovic. Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato delle sue qualità e del perché potrebbe far comodo ai rossoneri e non solo: "Vlahovic? Farebbe comodo a Milan e Roma, ma anche Inter e Napoli. Ha delle grandi prospettive, senza sottovalutare la possibilità che lo cerchino anche dall'estero. Sembra aver trovato anche la continuità che gli era mancata". Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>