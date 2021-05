Milan, Tecca: “Donnarumma? Potrebbe discutere lui stesso del rinnovo”

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ecco il suo pensiero

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ecco il suo pensiero: "Secondo me Donnarumma non avrebbe nessun bisogno di alcun procuratore per discutere del suo futuro con il Milan. È una ipotesi irrealizzabile e capisco che ormai sia una prassi consolidata, ma siccome sta diventando un elemento di disturbo nei rapporti tra società e calciatori - anche in caso di calciatori così importanti come il portiere della Nazionale - pensiamoci un attimo... Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, la patata bollente è il caso Donnarumma. Potrebbe discutere lui il suo contratto con il Milan e, probabilmente, tanti problemi sarebbero risolti".