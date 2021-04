Milan, Tassotti: “Mandzukic? E’ importante. Ha i colpi giusti” | News

Mauro Tassotti, ex giocatore de Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Mario Mandzukic

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tassotti ha parlato di Mario Mandzukic, che stasera dovrebbe partire dal primo minuto contro la Lazio: "È un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dare peso all'attacco senza Zlatan Ibrahimović, a patto che la squadra lo supporti: Mario ha tempi e colpi giusti, ma deve avere i compagni vicino. Rafael Leão ha faticato da prima punta, ma sa fare male a gara in corso". Intanto il Milan punta su Ilicic. Ecco l'offerta all'Atalanta.